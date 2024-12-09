Сотни млн. долларов товарооборота

Государственный таможенный комитет опубликовал данные о товарообороте между Азербайджаном и Казахстано. В них отмечено, что товарооборот между двумя странами за январь-октябрь 2024 года составил 394 млн долларов США, что на 38,7% или 110 млн долларов США больше, чем за аналогичный период прошлого года. Что касается структуры товарооборота, экспорт из Азербайджана в Казахстан увеличился на 23,2%, достигнув 108 млн долларов США, а импорт из Казахстана в Азербайджан вырос на 45,6%, составив 286 млн долларов США.

Основными товарами в экспорте Азербайджана в Казахстан являются фрукты и овощи (картофель, яблоки, груши, абрикосы, фундук, черешня, клубника, хурма и т. д.), коньяк, сополимеры пропилена в первичных формах, насосно-компрессорные трубы и легковые автомобили. Между тем, Азербайджан импортировал из Казахстана цветные металлы, сырую нефть, нефтепродукты и детали для электродвигателей и установок.

Однако стоит отметить, что товарооборот между двумя соседними странами намного ниже по сравнению с товарооборотом Азербайджана с Россией, Турцией и Грузией. Многие считают, что у двух стран есть большой потенциал для увеличения товарооборота в несколько раз. Даже президенты двух стран подписали соглашение об увеличении товарооборота до одного миллиарда долларов.

Коснувшись этого вопроса, экономист Натиг Джафарлы сказал Azernews, что географическая близость, добрососедские отношения и более низкая стоимость транспортировки грузов по морю позволяют многократно увеличить товарооборот.

"Как известно, между обеими странами осуществляются грузоперевозки по морю, и в ближайшем будущем ожидается увеличение объемов казахстанской нефти, транспортируемой через Азербайджан на мировой рынок. Это очень привлекательная сфера с большим потенциалом. Кроме того, учитывая существенную потребность Казахстана в сельскохозяйственной продукции, в частности, фруктах и ​​овощах, Азербайджан может сыграть важную роль в поставках этой продукции на казахстанский рынок наряду с Россией", - сказал он.

Он отметил, что в то время как Казахстан имеет достаточное производство зерновых культур, таких как пшеница, производство фруктов, садоводство и овощи не так широко распространены. Он подчеркнул, что из-за ряда причин, таких как природные условия, нехватка воды и континентальный климат, эти области не получили значительного развития. Поэтому Казахстан может играть важную роль в экспорте сельскохозяйственной продукции Азербайджана.

"С другой стороны, ограничивать товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном только сельским хозяйством было бы некорректно. Нефтехимическая промышленность также может сыграть в этой сфере значительную роль. В этой сфере также есть большие возможности для сотрудничества. Ожидается, что добыча нефти в Казахстане значительно увеличится в ближайшем будущем. Внутренних производственных мощностей Казахстана недостаточно для переработки этой нефти. Напротив, добыча нефти в Азербайджане снижается по естественным причинам. На фоне этого снижения добычи нефти возможна переработка казахстанской нефти в Азербайджане и превращение ее в нефтехимическую продукцию. Это может принести существенные дивиденды обеим странам.

В любом случае, темпы роста товарооборота между Казахстаном и Азербайджаном положительные. Однако этого недостаточно. Довести товарооборот между двумя странами до одного миллиарда долларов в течение ближайших 1-2 лет возможно, и для этого есть все условия", - заключил экономист Натиг Джафарлы.