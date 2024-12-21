Выросло число погибших в теракте в Германии

Число погибших при наезде автомобиля на посетителей рождественского рынка в Магдебурге (Германия) увеличилось до 5 человек.

Как сообщает Day.Az, о трагическом инциденте сообщил премьер федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф. По его словам, в результате происшествия более 200 человек получили ранения, из которых состояние большинства оценивается как тяжелое.

Канцлер Германии Олаф Шольц, находясь в Магдебурге, выразил обеспокоенность состоянием раненых и осудил данный акт насилия.