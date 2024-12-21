https://news.day.az/world/1717253.html Выросло число погибших в теракте в Германии - ВИДЕО Число погибших при наезде автомобиля на посетителей рождественского рынка в Магдебурге (Германия) увеличилось до 5 человек. Как сообщает Day.Az, о трагическом инциденте сообщил премьер федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф.
Выросло число погибших в теракте в Германии - ВИДЕО
Число погибших при наезде автомобиля на посетителей рождественского рынка в Магдебурге (Германия) увеличилось до 5 человек.
Как сообщает Day.Az, о трагическом инциденте сообщил премьер федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф. По его словам, в результате происшествия более 200 человек получили ранения, из которых состояние большинства оценивается как тяжелое.
Канцлер Германии Олаф Шольц, находясь в Магдебурге, выразил обеспокоенность состоянием раненых и осудил данный акт насилия.
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