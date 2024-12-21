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Тяжёлая авария с участием автобуса в Иране - много жертв - ВИДЕО

В иранской провинции Лорестан автобус упал в ущелье, есть погибшие и раненые. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Общество Красного Полумесяца Лорестана. По предварительным данным, в результате падения автобуса в ущелье на дороге Андимешк-Полдахтер погибли не менее 10 человек. Спасательные работы продолжаются.