Тяжёлая авария с участием автобуса в Иране

В иранской провинции Лорестан автобус упал в ущелье, есть погибшие и раненые.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Общество Красного Полумесяца Лорестана.

По предварительным данным, в результате падения автобуса в ущелье на дороге Андимешк-Полдахтер погибли не менее 10 человек.

Спасательные работы продолжаются. Раненые госпитализированы. Число жертв может возрасти.