https://news.day.az/world/1717225.html

В Сирии убит сотрудник посольства Ирана

Убит сотрудник посольства Исламской Республики Иран в Сирии. Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи. По его словам, сотрудник посольства Ирана в Сирии Давуд Битараф был убит в результате обстрела его автомобиля в Дамаске.