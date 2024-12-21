https://news.day.az/world/1717225.html В Сирии убит сотрудник посольства Ирана Убит сотрудник посольства Исламской Республики Иран в Сирии. Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи. По его словам, сотрудник посольства Ирана в Сирии Давуд Битараф был убит в результате обстрела его автомобиля в Дамаске.
В Сирии убит сотрудник посольства Ирана
Убит сотрудник посольства Исламской Республики Иран в Сирии.
Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи. По его словам, сотрудник посольства Ирана в Сирии Давуд Битараф был убит в результате обстрела его автомобиля в Дамаске.
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