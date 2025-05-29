В Баку прошел вечер памяти героя Карабахской войны

Юра очень любил город своего детства Гёйчай и всегда говорил о нем. С упоением носился с соседскими мальчишками с деревянным автоматом в руках, давая короткие очереди и крича "Ура! Сдавайтесь!". Он тогда не думал, что, став взрослым, он оставит мать, брата, жену и двух дочек, и пойдет с автоматом в руках защищать Карабахскую землю - и автомат у него будет уже настоящий, и стрелять будут взаправду, защищая страну от армянских агрессоров. И он станет героем и навсегда впишет свое имя в славную историю Азербайджана. А ведь ему было всего 26 лет... А дочкам по 2 и 4 года. Но была у него любовь выше и чище любви к жизни - любовь к Родине, во имя которой он сражался и погиб смертью Героя.

Сегодня Национальному герою Азербайджана Юрию Ковалеву исполнилось бы 60 лет...

В Международном центре мугама прошел вечер памяти Национального героя Азербайджана Юрия Ковалева, организованная при поддержке Русской общины Азербайджана и партией Ени Азербайджан Низаминского района Баку, сообщает Day.Az.

Среди гостей были государственные и общественные деятели, члены семей шехидов и ветераны Карабахской войны, представители общественности и молодежи.

На открытии прозвучал гимн Азербайджана, минутой молчания почтена память шехидов. Состоялся показ документального фильма о Юрии Ковалёве "Разведчик Юра", который был снят İTV. Также была представлена выставка фотографий героя и рисунков, созданных учащимся школы №229 Низаминского района Баку, которая носит имя героя и в его честь перед школой установлен бюст Национального героя. Гостям была также представлена концертная программа.

Выступившие отметили, что Азербайджан - Родина многих народов, которые независимо от национальности и вероисповедания испокон веков живут в мире и согласии, как одна семья, вместе отмечают радостные дни, а в тяжелые моменты плечом к плечу встают на защиту родной земли. И в период Отечественной войны под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева наша доблестная армия освободила земли почти тридцатилетней оккупации.

Однополчане Юрия Ковалева поделились воспоминаниями, рассказали о его высоких человеческих качествах и проведенных операциях против армянских агрессоров. Юрий Ковалёв, известный среди сослуживцев как Юра Чёрный, принимал активное участие в боевых действиях в ходе первой Карабахской войны, проявил исключительную доблесть и героизм. Подвиг Юрия Ковалёва и других героев Карабаха никогда не будет забыт, а их самоотверженность всегда будет служить примером истинного патриотизма для будущих поколений.

Юрий Ковалев мечтал о сыне, которого хотел назвать Денисом. Не было суждено увидеть этот день, но волею судьбы одна из его дочерей, общественный деятель Регина создала семью с героем второй Карабахской войны Денисом Гузлаевым! Денис был тяжело ранен, провел несколько операций. Они познакомились в госпитале, где Регина ухаживала за ранеными. Это была судьба и любовь, благодаря чему Денис выжил...

Юрий Петрович Ковалев родился 29 мая 1965 года в Гейчайском районе. В 1972 году вместе с семьей переехал в Россию, в Краснодарский край. Пять лет спустя семья вернулась в Баку. Ему было 11 лет, когда мама отвела его в футбольную школу "Нефтчи", где он успешно совмещал занятия с тренировками, дважды был чемпионом Баку - защищал ворота юношеской сборной города на республиканских и всесоюзных турнирах. В 1981 году Юрий пошел в школу №229 Низаминского района столицы. В 1983 году Юрий был призван в ряды Вооруженных сил, попал в элиту Советской армии - Воздушно-десантные войска в Прибалтике. Вернулся в 1985 году.... Рано повзрослев, рано создал семью. Ему был 21 год, когда он женился и стал отцом двух дочек - Юлианы и Регины.

В 1987 году он уехал в Севастополь и, окончив там школу мичманов -прапорщиков, через полгода вернулся в Баку, где был зачислен в Краснознаменную флотилию (ККФ). В те годы армянский сепаратизм в Карабахе уже начал набирать обороты, подстрекаемый властями Армении и при полном попустительстве центральных властей Советского союза.

Началась полномасштабная война в Карабахе, в начале 90-х в стране творил хаос, некоторые стали уезжать, но Юра сказал: "Азербайджанская земля - это частица меня. А разве можно жить без части себя?". Не мог он оставить Родину в трудные для нее времена. В сентябре 1990 года Юрий поступил на службу в войска МВД Азербайджана, вступив в ряды ОМОН, героически боролся с бесчинствующими армянскими сепаратисты. Имя Юрия Ковалева, которого еще называли Юра Черный, стало легендой. Именно благодаря ему и другим отважным героям Чайкенд был освобожден от врага. Юрий и его соратники участвовали в самых кровавых боях, выполняли самые сложные задачи. Он также отличился в боях в Геранбое, Менешиде, Бузлуге, Йеркедже, Тодане, Чайкенде. Армяне даже назначили за его голову большое вознаграждение.

Многие иностранные журналисты тогда подметили любовь этого русского человека к Азербайджану и однажды с удивлением спросили его: "Как это получается, что русский так искренне и отважно сражается за Азербайджан?". На что Юрий ответил: "Ну почему вам кажется странным то, что, будучи русским, я сражаюсь за Азербайджан? Почему вы забываете, что я вырос в Азербайджане, в Баку? Я с детства дружил с азербайджанцами. Ко мне относились как к брату. Значит, меня считают сыном этой земли. В таком случае, почему я не должен сражаться с врагами Азербайджана?".

А в другой раз, когда один иностранный журналист спросил его с удивлением: "Вы русский?", Юрий с гордостью ответил: "Да, я русский. А Азербайджан - моя Родина!". Вот таким был Юрий Ковалев.

О храбрости Юрия Ковалева свидетельствует много эпизодов. Юра и его соратники сражались в самых кровавых боях, выполняли самые сложные задачи в боях в Чайкенде, Геранбое, Менешиде, Бузлуге, Йеркедже, Тодане.

Сколько раз ребята Ковалева разоружали и ликвидировали армянские бандформирования, лютовавшие на многострадальной земле Карабаха. Именно этой группой были задержаны и переданы суду четверо убийц отважной журналистки Салатын Аскеровой. Не раз Юра выводил из окружения своих однополчан, выручал в сложнейших ситуациях. Именно благодаря ему уцелели уникальные документальные кадры, на которых запечатлено падение вертолета, на борту которого находились депутаты. В апреле 1991 года эта правительственная делегация летела на границу с Арменией для проведения очередной встречи. Вертолет был сбит возле Шуши и камнем упал на землю. В салоне вертолета царила паника, Юра понял в чем дело и, быстро сообразив, дал команду на выход. Он лично спас всех находящихся на борту. И тут кинорежиссер Алы Мустафаев, который был в составе делегации, обнаружил, что его камера с отснятым материалом осталась в вертолете. Юра бросился туда и вынес забытую камеру. Через минуту вертолет взорвался...

3 октября 1991 года машина, на которой он вместе с друзьями Сергеем Бариным, Андреем Кудениным и Александром Абрамовым возвращался с боевого задания в Ходжавенде, была обстреляна армянами. Бойцы сражались до последнего патрона. Сергей и Юрий пали смертью храбрых...

На обороте одной из военных фотографий Юра написал: "Карабах моя Родина, моя гордость, моя радость и грусть. Храни нас, Бог...". Этими словами, конечно, очень многое сказано!

Юрий Ковалев и тысячи героических сынов навсегда вписали свое имя в славную историю Азербайджана. Каждый год на Аллею шехидов почтить память Национального героя Азербайджана Юрия Ковалева приходит много людей. Одна из улиц родного города Гейчай названа в его честь.