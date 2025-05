Публикация азербайджанского студента появилась в американских СМИ

Студент Университета Джорджа Мейсона (George Mason) в США, редактор Центра исследований политики безопасности университета (Center for Security Policy Studies) Али Мамедов опубликовал статью в прессе этой страны.

Об этом Day.Az сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что в статье "Пришло время скорректировать подход США к Южному Кавказу"("Time to adjust the US approach to the South Caucasus") автор подчеркнул необходимость пересмотра политики США по Южному Кавказу. Он дал анализ изменяющегося баланса сил в регионе и отметил важность более активного и целенаправленного подхода США к региону. Он отметил, что на фоне российско-украинской войны влияние России ослабло, а Иран стремится повысить свою роль в регионе. Он отметил, что участие США в этих условиях может способствовать стабильности и стратегическому равновесию.

Автор также коснулся второй Карабахской войны и ее результатов. Он отметил, что восстановление территориальной целостности Азербайджана, поддержка Турции и пассивность России создали новую ситуацию в регионе с точки зрения политики и безопасности.

В статье армяно-азербайджанский мирный процесс рассматривается как значимая возможность для региона. Помимо поддержки этого процесса, США должны способствовать расширению экономического и транспортного сотрудничества между тремя странами, включая Грузию. Было отмечено, что в отличие от формальных союзов, этот подход может быть реализован с помощью гибкой дипломатии и поддержки региональных инициатив.

Также было подчеркнуто значение международных коридоров Восток-Запад на Южном Кавказе для сотрудничества США с Турцией и Европейским Союзом, поддержки энергетических и транспортных проектов, развития связей с Центральной Азией. По мнению автора, формирующийся новый подход Вашингтона - двустороннее сотрудничество, инфраструктурная политика и ориентация на энергетическую безопасность - могут как укрепить устойчивость региона, так и обеспечить стратегические интересы США.

С полным текстом статьи можно ознакомиться по ссылке:

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/turkeysource/time-to-adjust-the-us-approach-to-the-south-caucasus/

Отметим, что Али Мамедов является участником III Летнего лагеря диаспорской молодежи в городе Шуша в 2022 году и американо-азербайджанского молодежного форума в 2024 году.