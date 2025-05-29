Китай выступил против одного решения Трампа

Новый масштабный проект администрации президента США Дональда Трампа по созданию системы противоракетной обороны (ПРО) Golden Dome ("Золотой купол") расшатывает глобальную систему безопасности и открывает ящик Пандоры. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны Китая Чжан Сяоган, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Подобные проекты нарушают принципы Договора о космосе, а также повышают риск превращения космоса в зону боевых действий и разжигания новой гонки вооружений, расшатывающей глобальную систему безопасности и контроля над вооружениями, словно в очередной раз открывая ящик Пандоры", - отметил представитель оборонного ведомства.

Чжан Сяоган подчеркнул, что Китай призывает США прекратить военное освоение космоса и предпринять действия, необходимые для "поддержания глобальной стратегической стабильности".