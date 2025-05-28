https://news.day.az/politics/1756399.html Телебашня и "Мост мира" в Тбилиси расцвечены в цвета азербайджанского флага - ФОТО По случаю 28 мая - Дня независимости Азербайджана телебашня, расположенная в нагорной части Тбилиси, и "Мост мира" над рекой Кура расцвечены в цвета азербайджанского флага. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, телебашня и "Мост мира", подсвеченные в цвета азербайджанского флага, придали городу особую красоту.
Телебашня и "Мост мира" в Тбилиси расцвечены в цвета азербайджанского флага - ФОТО
По случаю 28 мая - Дня независимости Азербайджана телебашня, расположенная в нагорной части Тбилиси, и "Мост мира" над рекой Кура расцвечены в цвета азербайджанского флага.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, телебашня и "Мост мира", подсвеченные в цвета азербайджанского флага, придали городу особую красоту.
За процессом освещения телебашни и моста наблюдали посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, сотрудники посольства, представители общественности, журналисты, а также жители и гости города.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре