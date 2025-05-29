На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры поездки в Лачин

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры поездки в Лачин.

Как сообщает в четверг Day.Az, в публикации говорится:

"Да здравствует единство и братство между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном!".