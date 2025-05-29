https://news.day.az/officialchronicle/1756417.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры поездки в Лачин - ВИДЕО На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры поездки в Лачин. Как сообщает в четверг Day.Az, в публикации говорится: "Да здравствует единство и братство между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном!"
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры поездки в Лачин - ВИДЕО
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры поездки в Лачин.
Как сообщает в четверг Day.Az, в публикации говорится:
"Да здравствует единство и братство между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном!".
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