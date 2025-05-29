В Нахчыване откроются два постоянных Экзаменационных центра

В Нахчыване планируется создать два постоянных Экзаменационных центра.

Об этом в четверг в эксклюзивном интервью Trend заявил министр образования Нахчыванской Автономной Республики Эльхан Наджафов, передает Day.Az.

Министр отметил, что в числе приоритетных направлений на будущее - цифровизация классных журналов.

"Новые планы и цели на будущее включают: улучшение материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений, создание общинных учебных групп при общеобразовательных школах, открытие классов профессиональной направленности, улучшение соотношения ученик-компьютер в школах, развитие цифровых навыков, внедрение проекта "Виртуальная школа", обеспечение образовательных учреждений высокоскоростным интернетом, полное внедрение программы 1С для финансово-бухгалтерского учёта, интеграцию общеобразовательных учреждений в электронную систему перемещения учителей по стране, подключение внешкольных образовательных учреждений к информационной системе образования и приём детей в эти учреждения через электронную систему.

Также планируется создание двух постоянных экзаменационных центров, которые будут выступать в качестве электронных носителей документов государственного образца, включая классные журналы. Эти центры также будут использоваться для организации массовых экзаменов по различным направлениям", - добавил он.