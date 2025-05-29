Представитель ОИС подчеркнул важность влияния соцзащиты на образование

Социальная защита играет важную роль в сфере образования, так как экономические трудности или необходимость ухода за близкими могут вынудить молодежь оставить учебу.

Как передает Day.Az, об этом сказал генеральный директор Центра труда Организации исламского сотрудничества (ОИС) Азер Байрамов, выступая 29 мая в Баку на международной конференции "Адаптация систем социальной защиты в контексте вызовов современного мира".

Он отметил, что отсутствие таких элементов системы социальной поддержки, как оплата за обучение, возможности льготного образования или страхование от безработицы, препятствует полному раскрытию потенциала общества.

"Не только образование, но и меры социальной защиты, такие как доступ к медицинскому обслуживанию, поддержка матерей и новорожденных, а также адекватное питание, приводят к формированию более устойчивых и процветающих обществ", - сказал он.

А.Байрамов отметил, что здоровое население составляет основу производительной рабочей силы.

"По оценкам Всемирной организации здравоохранения, каждый доллар, вложенный в охрану здоровья матерей и детей в странах с низким и средним уровнем дохода, приносит от девяти до двадцати долларов отдачи. Это не только экономически выгодно, но и важно с моральной точки зрения. Социальная защита сокращает неравенство и укрепляет социальную солидарность. Неравенство - это не только несправедливость, но и неэффективность", - сказал он.

А.Байрамов отметил, что в настоящее время Центр труда ОИС работает над важными инициативами, направленными на привитие в государствах-членах навыков, соответствующих требованиям "зелёной" и цифровой экономики.

"В сфере социальной защиты следует стремиться к инклюзивности и нацелиться на создание новых, более эффективных систем", - добавил он.