В Азербайджане началась масштабная реконструкция автодорог, соединяющих 13 сел

В Азербайджане стартовала реконструкция автодорог, соединяющих 13 сел в Товузском и Гедабекском районах.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, обновление касается маршрута Чатах-Чешмяли-Моллалар-Мяшядивялиляр-Гасанлы-Аббасгулулар-Папакчылар-Гювяндик-Лазылар-Новосаратовка и других населенных пунктов.

В рамках проекта будут капитально отремонтированы 24,6 км дороги, находившиеся в аварийном состоянии из-за многолетнего отсутствия ремонта и разрушительного воздействия погодных условий. Особенно тяжелой была ситуация в осенне-зимний период: в горных районах затруднялась транспортная связь с удаленными селами.

По поручению главы государства, началась комплексная модернизация транспортной инфраструктуры. Реконструкция проводится по техническим стандартам IV и V категорий, в зависимости от участков.

На первом этапе уже ведутся земляные работы, выравнивание и расширение трассы по направлению Чатах-Чешмяли-Новосаратовка. Далее планируется укладка основания и асфальтобетонного покрытия. Также по всей протяженности дороги устанавливаются дренажные трубы для отвода ливневых и грунтовых вод.

В начальной точке маршрута - на первом километре - будет демонтирован старый мост, на месте которого построят новый.

На завершающем этапе реконструкции предусмотрено размещение дорожных знаков, километровых указателей, нанесение дорожной разметки и установка направляющих линий - для организации безопасного и упорядоченного движения.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане продолжается строительство рекордно высокого подвесного моста.