В Азербайджане началась масштабная реконструкция автодорог, соединяющих 13 сел - ВИДЕО
В Азербайджане стартовала реконструкция автодорог, соединяющих 13 сел в Товузском и Гедабекском районах.
Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, обновление касается маршрута Чатах-Чешмяли-Моллалар-Мяшядивялиляр-Гасанлы-Аббасгулулар-Папакчылар-Гювяндик-Лазылар-Новосаратовка и других населенных пунктов.
В рамках проекта будут капитально отремонтированы 24,6 км дороги, находившиеся в аварийном состоянии из-за многолетнего отсутствия ремонта и разрушительного воздействия погодных условий. Особенно тяжелой была ситуация в осенне-зимний период: в горных районах затруднялась транспортная связь с удаленными селами.
По поручению главы государства, началась комплексная модернизация транспортной инфраструктуры. Реконструкция проводится по техническим стандартам IV и V категорий, в зависимости от участков.
На первом этапе уже ведутся земляные работы, выравнивание и расширение трассы по направлению Чатах-Чешмяли-Новосаратовка. Далее планируется укладка основания и асфальтобетонного покрытия. Также по всей протяженности дороги устанавливаются дренажные трубы для отвода ливневых и грунтовых вод.
В начальной точке маршрута - на первом километре - будет демонтирован старый мост, на месте которого построят новый.
На завершающем этапе реконструкции предусмотрено размещение дорожных знаков, километровых указателей, нанесение дорожной разметки и установка направляющих линий - для организации безопасного и упорядоченного движения.
Ранее сообщалось, что в Азербайджане продолжается строительство рекордно высокого подвесного моста.
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