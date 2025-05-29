Ветер усилится

Из-за ветреной погоды в Азербайджане объявлено желтое предупреждение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, неблагоприятные погодные условия ожидаются в ряде регионов страны 30 мая.

Согласно прогнозу, в указанный день в некоторых районах Азербайджана ожидается усиление восточного ветра, в связи с чем было объявлено желтое предупреждение.

Порывы восточного ветра будут наблюдаться в Нахчыванской Автономной Республике, Кяльбаджарском, Лачинском, Зангиланском, Физулинском районах, а также в городах и районах Нафталан, Геранбой, Мингячевир, Гянджа, Дашкесан, Гедабек, Гёйгёль, Ширван, Гаджигабул, Гобустан, Сабирабад, Сальян, Нефтчала, Гёйчай, Хачмаз, Гусар, Сиазань, Хызы, Губа, Шабран, Шамахы, Огуз и Шеки.

Ожидается, что скорость ветра составит от 13,9 до 20,7 метров в секунду.

Ранее был объявлен прогноз погоды на сегодня.