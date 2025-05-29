https://news.day.az/world/1756405.html Трамп заявил о готовности провести встречу с Путиным и Зеленским Президент США Дональд Трамп выразил готовность провести трехстороннюю встречу с Президентом России Владимиром Путиным и Президентом Украины Володимиром Зеленским, если в этом возникнет необходимость. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на заявление американского лидера в беседе с журналистами в Белом доме.
Трамп заявил о готовности провести встречу с Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп выразил готовность провести трехстороннюю встречу с Президентом России Владимиром Путиным и Президентом Украины Володимиром Зеленским, если в этом возникнет необходимость.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на заявление американского лидера в беседе с журналистами в Белом доме.
"Если это необходимо", - отметил Трамп, отвечая на вопрос о возможности организации такой встречи.
Он также сообщил, что в настоящее время идет подготовка к двусторонней встрече с Володимиром Путиным: "Посмотрим, как будут развиваться события. Я думаю, что всё идёт хорошо, но, опять же, давайте подождём и увидим", - добавил Трамп.
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