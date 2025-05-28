https://news.day.az/officialchronicle/1756345.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, Турция и Пакистан с каждым годом укрепляют сотрудничество Азербайджан, Турция и Пакистан – три братские страны – с каждым годом, день за днем укрепляют сотрудничество.
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, Турция и Пакистан с каждым годом укрепляют сотрудничество
Азербайджан, Турция и Пакистан - три братские страны - с каждым годом, день за днем укрепляют сотрудничество.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении перед концертом в городе Лачин, посвященным 28 Мая - Дню независимости.
"В трудные дни мы всегда рядом друг с другом, проявляем солидарность, оказываем поддержку", - отметил глава государства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре