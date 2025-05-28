Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, Турция и Пакистан с каждым годом укрепляют сотрудничество

Азербайджан, Турция и Пакистан - три братские страны - с каждым годом, день за днем укрепляют сотрудничество.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении перед концертом в городе Лачин, посвященным 28 Мая - Дню независимости.

"В трудные дни мы всегда рядом друг с другом, проявляем солидарность, оказываем поддержку", - отметил глава государства.