Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, Турция и Пакистан всегда были за суверенитет, территориальную целостность и справедливость

Азербайджан, Турция и Пакистан всегда были за суверенитет, территориальную целостность и справедливость.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на Саммите с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

"Мы еще раз выражаем благодарность за политическую и моральную поддержку, которую Турция и Пакистан оказали нашей стране с первых дней 44-дневной Отечественной войны в 2020 году. Азербайджан, в свою очередь, всегда был рядом с Турцией и Пакистаном. Сегодня мы еще раз подтверждаем единство наших народов", - отметил глава государства.