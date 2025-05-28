https://news.day.az/officialchronicle/1756301.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, Турция и Пакистан всегда были за суверенитет, территориальную целостность и справедливость Азербайджан, Турция и Пакистан всегда были за суверенитет, территориальную целостность и справедливость.
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, Турция и Пакистан всегда были за суверенитет, территориальную целостность и справедливость
Азербайджан, Турция и Пакистан всегда были за суверенитет, территориальную целостность и справедливость.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на Саммите с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом.
"Мы еще раз выражаем благодарность за политическую и моральную поддержку, которую Турция и Пакистан оказали нашей стране с первых дней 44-дневной Отечественной войны в 2020 году. Азербайджан, в свою очередь, всегда был рядом с Турцией и Пакистаном. Сегодня мы еще раз подтверждаем единство наших народов", - отметил глава государства.
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