Батарея телефона взорвалась прямо в руках мастера

В одном из магазинов в турецком городе Мугла произошел неожиданный инцидент - во время ремонта мобильного телефона у мастера в руках взорвался аккумулятор. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Ранее взрыв произошел в торговой точке Лянкяранского района.