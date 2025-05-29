https://news.day.az/world/1756573.html

Батарея телефона взорвалась прямо в руках мастера - ВИДЕО

В одном из магазинов в турецком городе Мугла произошел неожиданный инцидент - во время ремонта мобильного телефона у мастера в руках взорвался аккумулятор. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее взрыв произошел в торговой точке Лянкяранского района.