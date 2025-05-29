https://news.day.az/world/1756573.html Батарея телефона взорвалась прямо в руках мастера - ВИДЕО В одном из магазинов в турецком городе Мугла произошел неожиданный инцидент - во время ремонта мобильного телефона у мастера в руках взорвался аккумулятор. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее взрыв произошел в торговой точке Лянкяранского района.
Батарея телефона взорвалась прямо в руках мастера - ВИДЕО
В одном из магазинов в турецком городе Мугла произошел неожиданный инцидент - во время ремонта мобильного телефона у мастера в руках взорвался аккумулятор.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее взрыв произошел в торговой точке Лянкяранского района.
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