Взрыв в торговой точке Лянкяранского района

В селе Шову Лянкяранского района произошёл взрыв в магазине.

Как передает Day.Az, по предварительным данным, причиной инцидента стала утечка газа.

Продавец Махир Джебраилов, пришедший на работу, включил свет в помещении, после чего произошёл взрыв. Мужчина получил травмы различной степени тяжести.

Пострадавший был доставлен в центральную районную больницу Лянкярана и помещён в отделение реанимации.

По факту инцидента проводится расследование.

Ранее мы сообщали, что в селе Сарычобан Агдамского района произошёл пожар.