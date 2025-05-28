https://news.day.az/society/1756285.html Взрыв в торговой точке Лянкяранского района - есть пострадавший В селе Шову Лянкяранского района произошёл взрыв в магазине. Как передает Day.Az, по предварительным данным, причиной инцидента стала утечка газа. Продавец Махир Джебраилов, пришедший на работу, включил свет в помещении, после чего произошёл взрыв. Мужчина получил травмы различной степени тяжести.
Взрыв в торговой точке Лянкяранского района - есть пострадавший
В селе Шову Лянкяранского района произошёл взрыв в магазине.
Как передает Day.Az, по предварительным данным, причиной инцидента стала утечка газа.
Продавец Махир Джебраилов, пришедший на работу, включил свет в помещении, после чего произошёл взрыв. Мужчина получил травмы различной степени тяжести.
Пострадавший был доставлен в центральную районную больницу Лянкярана и помещён в отделение реанимации.
По факту инцидента проводится расследование.
Ранее мы сообщали, что в селе Сарычобан Агдамского района произошёл пожар.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре