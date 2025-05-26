Пожар в Агдаме

В селе Сарычобан Агдамского района произошёл пожар.

По информации Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на место происшествия незамедлительно прибыли пожарные силы Агдамского районного подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание в подсобном помещении, примыкающем к жилому дому, было быстро ликвидировано, что не позволило огню распространиться и повредить жилой дом.

В результате пожара полностью сгорели легковоспламеняющиеся конструкции подсобного здания площадью 18 квадратных метров, а также погибла домашняя птица, находившаяся внутри.

Жилой дом удалось защитить от огня.

Ранее мы сообщали, что в посёлке Джорат города Сумгайыт произошёл пожар.