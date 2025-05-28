https://news.day.az/politics/1756354.html Эрдоган процитировал в Лачине строки из стихотворения известного азербайджанского поэта - ВИДЕО Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган процитировал строки из стихотворения известного азербайджанского поэта Самеда Вургуна. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства процитировал строки из стихотворения во время выступления в городе Лачин перед концертом, посвященным 28 Мая - Дню независимости Азербайджана.
Эрдоган процитировал в Лачине строки из стихотворения известного азербайджанского поэта - ВИДЕО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган процитировал строки из стихотворения известного азербайджанского поэта Самеда Вургуна.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства процитировал строки из стихотворения во время выступления в городе Лачин перед концертом, посвященным 28 Мая - Дню независимости Азербайджана.
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