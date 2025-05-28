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Пакистану повезло, что у него есть такие искренние братья, как Турция и Азербайджан - Мохаммад Шахбаз Шариф

Пакистану повезло, что у него есть такие искренние братья, как Турция и Азербайджан. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил премьер-министр Пакистана Мохаммад Шахбаз Шариф во время выступления на 2-м заседании Трехстороннего саммита Азербайджан-Турция-Пакистан. Новость обновляется