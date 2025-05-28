https://news.day.az/politics/1756314.html Пакистану повезло, что у него есть такие искренние братья, как Турция и Азербайджан - Мохаммад Шахбаз Шариф Пакистану повезло, что у него есть такие искренние братья, как Турция и Азербайджан. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил премьер-министр Пакистана Мохаммад Шахбаз Шариф во время выступления на 2-м заседании Трехстороннего саммита Азербайджан-Турция-Пакистан. Новость обновляется
Пакистану повезло, что у него есть такие искренние братья, как Турция и Азербайджан - Мохаммад Шахбаз Шариф
Пакистану повезло, что у него есть такие искренние братья, как Турция и Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил премьер-министр Пакистана Мохаммад Шахбаз Шариф во время выступления на 2-м заседании Трехстороннего саммита Азербайджан-Турция-Пакистан.
Новость обновляется
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