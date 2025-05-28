Азербайджанский мугам вызвал восторг в Марокко

Богатое музыкальное наследие Азербайджана с большим успехом было представлено в Марокко на 28-м Международном фестивале сакральной музыки мира, организованном Fondation Esprit de Fès в древнем городе Фес, сообщили Day.Az в пресс-службе Международного центра мугама. Визит был организован при поддержке посольства Азербайджана в Марокко.

Фес - старейший из городов Марокко, построенный в 8 веке, и ставший центром исламской культуры в Северной Африке и священным для всех мусульман местом. В концертной программе выступили заслуженные артисты - директор Международного центра мугама Сахиб Пашазаде (тар) и Кямран Керимов.

Выступление состоялось в знаменитом саду Жнан-Сбиль и собрало более 600 зрителей - как местных жителей, так и иностранных гостей. Сад был создан по указу султана Мулая Абдаллы в 18 веке и является старейшим садом Феса. Зоны сада гармонично переходят одна в другую - аллея из вековых пальм, бамбуковая рощица, сад кактусов, сад пряных трав, небольшое озеро с пальмовым островом, зона с фонтанами и даже уголок с водяной мельницей.

Азербайджанский мугам, прозвучавший на сцене, увлёк слушателей в незабываемое путешествие по музыкальному Востоку. Исполненные на таре и нагаре композиции произвели глубокое впечатление на публику своей философской насыщенностью, эмоциональной глубиной и тонкой художественной выразительностью. Высочайшее исполнительское мастерство, талант к импровизации и подлинный дух азербайджанской музыки были встречены бурными аплодисментами.

Наши музыканты также выступили в Рабате, где прошел торжественный концерт, посвящённый "Году Конституции и суверенитета" Азербайджана. Исполнение мугама и ритмичных композиций было встречено восторженными аплодисментами. Программа не только продемонстрировала богатые традиции азербайджанской музыкальной школы, но и стала важным шагом в продвижении национальной культуры на международной арене.

Выступая перед гостями, посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов особо отметил атмосферу дружбы, взаимного уважения и активного культурного обмена между Азербайджаном и Марокко. По словам посла, культура, и особенно музыка, играет роль живого моста между народами, а такие концерты вносят ценный вклад в популяризацию богатейшего культурного наследия Азербайджана.