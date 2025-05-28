В Китае объявили о расширении безвизового режима

Власти Китая расширили безвизовый режим для 47 стран.

Как передает Day.Az, об этом сообщила директор департамента информации и печати МИД КНР на своей странице в соцсети X.

В перечень вошли Франция, Германия, Новая Зеландия, Испания, Италия и другие страны. Список был дополнен Саудовской Аравией, Кувейтом, Бахрейном и Оманом. При этом для россиян безвизовый режим не будет предоставляться.

Инициатива вступит в силу с июня 2025 года.