https://news.day.az/world/1756375.html В Китае объявили о расширении безвизового режима Власти Китая расширили безвизовый режим для 47 стран. Как передает Day.Az, об этом сообщила директор департамента информации и печати МИД КНР на своей странице в соцсети X. В перечень вошли Франция, Германия, Новая Зеландия, Испания, Италия и другие страны. Список был дополнен Саудовской Аравией, Кувейтом, Бахрейном и Оманом.
В Китае объявили о расширении безвизового режима
Власти Китая расширили безвизовый режим для 47 стран.
Как передает Day.Az, об этом сообщила директор департамента информации и печати МИД КНР на своей странице в соцсети X.
В перечень вошли Франция, Германия, Новая Зеландия, Испания, Италия и другие страны. Список был дополнен Саудовской Аравией, Кувейтом, Бахрейном и Оманом. При этом для россиян безвизовый режим не будет предоставляться.
Инициатива вступит в силу с июня 2025 года.
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