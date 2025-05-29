Премьер-министр Хорватии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Премьер-министр Республики Хорватия Андрей Пленкович направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Для меня честь от имени Правительства Республики Хорватия и от себя лично передать Вам и народу Азербайджана искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Республика Хорватия придает большое значение искренним отношениям и плодотворному сотрудничеству с Азербайджанской Республикой. Наша приверженность диалогу, взаимному уважению и партнерству способствовала укреплению двусторонних отношений в различных сферах, в том числе политической, экономической и культурной.

Уверен, что дружба и сотрудничество между Хорватией и Азербайджаном будут углубляться на основе общих достижений, принесут прогресс и процветание нашим народам.

Ваше превосходительство, в этот знаменательный день еще раз искренне поздравляю Вас, желаю Азербайджанской Республике и ее гражданам постоянного благополучия, процветания и прогресса.

Господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение".