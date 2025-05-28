Концерт в честь Дня независимости Азербайджана в Детском центре SANAT

28 мая в Детском центре SANAT состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню независимости Азербайджана.

Как передает Day.Az, в этот особенный день центр наполнился музыкой, танцами и радостью, объединив детей, родителей и педагогов в атмосфере национальной гордости и единства.

В программе выступили воспитанники центра, которые с энтузиазмом исполнили национальные и современные танцы, сыграли на музыкальных инструментах и порадовали гостей трогательными песнями. Каждый номер стал ярким отражением любви к родной культуре и уважения к истории страны. Особенно радостно было видеть, как активно включились в мероприятие родители - они не только поддерживали своих детей аплодисментами, но и сами стали участниками праздника, разделяя со студентами моменты веселья и вдохновения.

Праздничный концерт стал ещё одним доказательством того, как важно с ранних лет прививать детям чувство патриотизма, любви к искусству и родной культуре. Детский центр SANAT благодарит всех участников и гостей за искренние эмоции, тёплую атмосферу и совместное празднование важного дня для нашей страны.