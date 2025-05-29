Google Фото празднует 10 лет

Компания Google отмечает 10-летие с момента запуска сервиса Google Фото. В честь юбилея корпорация выпустила обновленное приложение для Android- и iOS-устройств с улучшенным редактором изображений и продвинутым искусственным интеллектом. Ранее некоторые из нововведений были доступны только на устройствах Pixel, а теперь - всем пользователям.

Как передает Day.Az со ссылкой на компанию, сегодня Google Фото ежемесячно использует свыше 1,5 млрд человек по всему миру. Всего же сервис насчитывает более 9 трлн пользовательских фотографий и видеороликов. Ввиду такой популярности и круглой даты с момента запуска хранилища, в компании решили улучшить его, обновив функциональность и возможности в области ИИ. Так, теперь в Google Фото с помощью нейросети можно быстро улучшить снимки, отдельно осветлив лица или, например, усилить контраст неба. Также появилось редактирование отдельных участков изображений, а видеоролики получится собрать из разных снимков согласно их тематике. Появилась также возможность делиться альбомами с помощью QR-кодов с опцией открытия комментариев или загрузки своих снимков другими участниками.

Претерпели изменений такие вкладки, как "Коллекции" и "Обновления". В первой появились "Места" - фотографии, расположенные на интерактивной карте, а также объединение изображений по темам с помощью ИИ. В разделе "Обновления" отныне доступны новые воспоминания и подборки. Еще пользователи могут скрывать даты, людей или питомцев, если не желают видеть связанные с ними воспоминания.

Доступ к обновленному сервису Google Фото владельцы Android-устройств получат уже в июне - в Google Play. На iOS-гаджетах приложение с новыми возможностями появится позже в этом году.

Ранее мы сообщали, что Google раскрыла численность аудитории ИИ-сервиса Gemini.