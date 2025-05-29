Новый контракт в "Араз-Нахчыване"

Продлен контракт с Тарланом Ахмедли.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 31-летний вратарь будет играть за азербайджанскую футбольную команду "Араз-Нахчыван" еще один год.

Он вошел в состав "красно-белых" на сезон 2024-2025.

Отметим, что "Араз-Нахчыван" уже заключил новые контракты с главным тренером Эльмаром Бахшиевым, Иссуфом Паро и вратарем Кристианом Аврамом.