https://news.day.az/sport/1756469.html Новый контракт в "Араз-Нахчыване" Продлен контракт с Тарланом Ахмедли. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 31-летний вратарь будет играть за азербайджанскую футбольную команду "Араз-Нахчыван" еще один год. Он вошел в состав "красно-белых" на сезон 2024-2025.
Новый контракт в "Араз-Нахчыване"
Продлен контракт с Тарланом Ахмедли.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 31-летний вратарь будет играть за азербайджанскую футбольную команду "Араз-Нахчыван" еще один год.
Он вошел в состав "красно-белых" на сезон 2024-2025.
Отметим, что "Араз-Нахчыван" уже заключил новые контракты с главным тренером Эльмаром Бахшиевым, Иссуфом Паро и вратарем Кристианом Аврамом.
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