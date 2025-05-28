Евросоюз разрабатывает план по сокращению потребления воды

Европейская комиссия разрабатывает план, в соответствии с которым страны-члены Европейского союза должны будут сократить потребление воды на 10% к 2030 году из-за засухи.

Как передает Day.Az, об этом сообщает британская газета Financial Times, ссылаясь на соответствующий план, оказавшийся в ее распоряжении.

Странам ЕС также будет рекомендовано увеличить инвестиции в очистную инфраструктуру.

"Брюссель призовет страны Евросоюза сократить потребление воды на 10% к 2030 году на фоне того, что блок сталкивается с распространенными засухами", - отмечается в публикации.

Financial Times указывает, что план, который намерены представить в июне этого года, станет первой попыткой Еврокомиссии установить целевые показатели эффективного использования воды. По данным чиновников, близких к разработке плана, ЕК будет рекомендовать инвестировать в инфраструктуру водоснабжения €23 млрд ежегодно.

Издание подчеркивает, что эта инициатива свидетельствует о беспокойстве стран-членов Евросоюза по поводу истощающихся запасов подземных вод в ЕС.