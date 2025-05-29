В этом районе Баку начался снос домов

В одном из самых известных районов столицы на территории бывшего "Советского" - сейчас активно ведутся сносные работы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, процесс проходит в рамках утвержденного плана реконструкции города.

С жителями, чьи дома попали под снос, было достигнуто соглашение. Все они получили компенсации в соответствии с законодательством, подчеркнул источник агентства.

На данный момент работы охватывают улицы Низами, Рзы Гулиева, Набат Ашурбейли, Чингиза Мустафаева и Мирзы Агалыева. Уже демонтированы три многоквартирных дома, и на их месте планируется разбить новый зеленый парк.

Контроль за процессом осуществляют Исполнительная власть Ясамальского района, Государственный комитет по градостроительству и архитектуре, а также Государственная служба по вопросам имущества.

Ранее сообщалось, что в центре Баку стартовал новый этап масштабной реконструкции - в районе рядом с мечетью Тезепир начался снос жилых и нежилых построек.