В части Масаллы не будет газа

В ряде населенных пунктов Масаллинского района Азербайджана в ближайшие дни будет приостановлена подача газа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Азеригаз", 29 мая с 10:00 из-за ремонтных работ на уличной газовой линии в селе Казвиноба будет временно отключена подача газа от газораспределительной станции "Тюкля". Это затронет поселок Борадыгях, села Бадалан, Бабасер и часть села Тюркоба. Всего без газа останутся около 2700 абонентов.

Кроме того, 30 мая с 10:00 подача газа будет приостановлена в селах Гарибляр, Исиляр и Мамедрзакючя. Причина - подключение нового газопровода к основной сети. В этом случае отключение коснется еще 700 абонентов.

Восстановление газоснабжения начнется сразу после завершения технических работ.