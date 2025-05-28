Президент Ильхам Алиев: Уверен, что сигналы, которые сегодня три страны посылают миру из освобожденного Лачина, дойдут по назначению

Участие моих дорогих братьев - Президента Турции и премьер-министра Пакистана - в этих праздничных мероприятиях, оказанная нам поддержка и солидарность с нами уже создали совершенно новые реалии в мировом масштабе. Наша сила - в единстве.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении перед концертом в городе Лачин, посвященным 28 Мая - Дню независимости.

"Сегодня в трехстороннем формате мы еще раз подтвердили наше единство. Песни, которые прозвучат сегодня на праздничном концерте, еще раз продемонстрируют наше единство и покажут, насколько богата наша культура. Уверен, что сигналы, которые сегодня три страны посылают миру из освобожденного Лачина, дойдут по назначению", - отметил глава государства.