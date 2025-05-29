В Азербайджане изменены правила приема в лицеи и гимназии

Внесены изменения в решение о приеме в лицеи и гимназии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Институт образования.

"Как известно, в 2025-2026 учебном году начинается процесс приема в 7-е классы ряда лицеев и гимназий, расположенных в городе Баку и различных регионах страны, где прием учащихся осуществляется с помощью централизованного экзамена.

Учитывая большой интерес учащихся к обучению в лицеях и гимназиях, а также их подготовку к экзаменационному процессу в течение учебного года, сообщаем, что в 2025-2026 учебном году в порядке исключения приём будет проводиться и в 5-е, 6-е и 8-е классы. Так, в централизованном вступительном экзамене смогут принять учащиеся, окончившие 4-й, 5-й и 7-й классы (то есть те, кто в 2025-2026 учебном году перейдёт в 5-й, 6-й и 8-й классы)", - говорится в сообщении.