В Баку определятся полуфиналисты чемпионата мира-2025

В Баку продолжается чемпионат мира по мини-футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сегодня состоятся четвертьфиналы.

Первый полуфиналист на Национальной гимнастической арене определится в поединке Венгрия - Мавритания. Затем сыграют Черногория и Чехия.

Сборная Азербайджана встретится с Англией. В балканском противостоянии встретятся Босния и Герцеговина и Сербия.

Чемпионат мира по мини-футболу

1/4 финала

29 мая

17:30. Венгрия - Мавритания

19:00. Черногория - Чехия

20:30. Англия - Азербайджан

22:00. Босния и Герцеговина - Сербия

Отметим, что полуфиналы состоятся 30 мая.