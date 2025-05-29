В Баку определятся полуфиналисты чемпионата мира-2025

В Баку продолжается чемпионат мира по мини-футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сегодня состоятся четвертьфиналы.

Первый полуфиналист на Национальной гимнастической арене определится в поединке Венгрия - Мавритания. Затем сыграют Черногория и Чехия.

Сборная Азербайджана встретится с Англией. В балканском противостоянии встретятся Босния и Герцеговина и Сербия.

Чемпионат мира по мини-футболу
1/4 финала
29 мая

17:30. Венгрия - Мавритания
19:00. Черногория - Чехия
20:30. Англия - Азербайджан
22:00. Босния и Герцеговина - Сербия

Отметим, что полуфиналы состоятся 30 мая.