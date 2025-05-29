https://news.day.az/sport/1756449.html В Баку определятся полуфиналисты чемпионата мира-2025 В Баку продолжается чемпионат мира по мини-футболу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сегодня состоятся четвертьфиналы. Первый полуфиналист на Национальной гимнастической арене определится в поединке Венгрия - Мавритания. Затем сыграют Черногория и Чехия. Сборная Азербайджана встретится с Англией.
Чемпионат мира по мини-футболу
17:30. Венгрия - Мавритания
В Баку определятся полуфиналисты чемпионата мира-2025
В Баку продолжается чемпионат мира по мини-футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сегодня состоятся четвертьфиналы.
Первый полуфиналист на Национальной гимнастической арене определится в поединке Венгрия - Мавритания. Затем сыграют Черногория и Чехия.
Сборная Азербайджана встретится с Англией. В балканском противостоянии встретятся Босния и Герцеговина и Сербия.
Чемпионат мира по мини-футболу
1/4 финала
29 мая
17:30. Венгрия - Мавритания
19:00. Черногория - Чехия
20:30. Англия - Азербайджан
22:00. Босния и Герцеговина - Сербия
Отметим, что полуфиналы состоятся 30 мая.
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