Лачинский аэропорт станет катализатором экономического роста региона

Сегодня состоялась официальная церемония открытия Лачинского международного аэропорта. В торжественной церемонии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф.

Заведующий сектором Центра социальных исследований Турал Исмаилов сказал Trend, что открытие Лачинского международного аэропорта может быть расценено как важный символ стратегии восстановления и развития освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, передает Day.Az.

"Это событие демонстрирует способность Азербайджана реализовывать быстрыми темпами инфраструктурные проекты на освобожденных от оккупации территориях после победы в 44-дневной Отечественной войне", - сказал он.

По словам Т.Исмайлова, Лачин всегда был важен в геополитическом и стратегическом плане, он занимал особое место в культурной и экономической жизни Азербайджана, но с его оккупацией в 1992 году развитие региона приостановилось.

"С вводом сегодня в эксплуатацию аэропорта освобожденный Лачин восстанавливается в экономическом плане, увеличивается его туристический потенциал и ускоряется интеграция региона в глобальную транспортную сеть", - сказал он.

По словам Т.Исмайлова, участие Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа в церемонии открытия является показателем дипломатического успеха, укрепляющего позиции Азербайджана как регионального лидера.

Он отметил, что этот визит подчеркивает тесные братские связи с Турцией по принципу "одна нация, два государства", а также стратегическое партнерство с братским Пакистаном.

"Лачинский аэропорт будет способствовать экономическому возрождению региона, облегчит возвращение местного населения в родные края и послужит развитию туризма", - сказал он.

T.Исмаилов отметил, что Лачинский аэропорт также станет новым транспортным узлом между Турцией и Центральной Азией с открытием Зангезурского коридора.

"Данный проект Азербайджана изменит геополитическую карту региона и углубит экономическое сотрудничество. Эта стратегия, реализуемая под руководством Президента Ильхама Алиева, превращает Азербайджан в экономический и политический центр Южного Кавказа. Участие лидеров Турции и Пакистана в открытии Лачинского аэропорта подтверждает, что этот успех поддерживается на региональном и глобальном уровнях. Сегодня Лачин как воплощение духа независимости Азербайджана и созидания становится центром возрождения региона", - сказал он.

Политолог Туран Рзаев сказал Trend, что открытие Лачинского международного аэропорта - это также символическая веха, несущая стратегический посыл в реконструируемой геополитической архитектуре региона.

"Участие Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа в церемонии открытия еще раз подтверждает, что сегодняшнее событие носит не локальный, а трансрегиональный характер. Это ясно показывает ключевых игроков в постконфликтном периоде на Южном Кавказе и будущие центры силы. Азербайджан - ведущая держава в регионе, восстановившая свою территориальную целостность, мир. Турция является стратегическим союзником, который поддерживает этот процесс. Пакистан же позиционируется не только с точки зрения идеологической близости, но и как возможная опора в контексте торговых коридоров, которые в будущем будут простираться в регионе от Китая до Южного Кавказа", - сказал он.

Т.Рзаев отметил, что Лачинский аэропорт вместе с Зангезурским коридором и линией Баку-Тбилиси-Карс образует стратегию "геоэкономического моста" Азербайджана.

"Участие Президента Эрдогана и премьер-министра Шарифа в открытии аэропорта в Лачине - это не только подтверждение дружественных и братских отношений с Азербайджаном, но и геополитический посыл", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что Турция занимает уникальную позицию в регионе как член НАТО и как мусульманское тюркское государство. Пакистан, учитывая его связи с Китаем и Центральной Азией, может стать важным стратегическим союзником Азербайджана в контексте будущего сотрудничества "Юг-Юг".

"Такой расклад показывает, что Азербайджан уже не просто региональный игрок, а становится геостратегическим регулятором. А Лачинский аэропорт является логистической основой этого регулирования", - сказал Т.Рзаев.