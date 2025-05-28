https://news.day.az/officialchronicle/1756339.html Президенты Азербайджана и Турции, премьер-министр Пакистана принимают участие в концерте, посвященном Дню независимости, в Лачине - ВИДЕО В Лачине проходит концерт, посвященный 28 мая – Дню независимости.
Президенты Азербайджана и Турции, премьер-министр Пакистана принимают участие в концерте, посвященном Дню независимости, в Лачине - ВИДЕО
В Лачине проходит концерт, посвященный 28 Мая - Дню независимости.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на концерте присутствуют Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф.
Сначала прозвучали государственные гимны Азербайджана, Турции и Пакистана.
На мероприятии выступил глава нашего государства.
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