В Баку обсуждают модернизацию систем социальной защиты в условиях современных вызовов

В Баку проходит международная конференция на тему "Адаптация систем социальной защиты в контексте вызовов современного мира".

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, конференция проводится при организационной поддержке Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов при содействии Государственного фонда социальной защиты населения Азербайджана.

В мероприятии принимают участие министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев и руководители учреждений социального обеспечения ряда стран.

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