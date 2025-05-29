https://news.day.az/society/1756462.html В Баку обсуждают модернизацию систем социальной защиты в условиях современных вызовов В Баку проходит международная конференция на тему "Адаптация систем социальной защиты в контексте вызовов современного мира".
В Баку обсуждают модернизацию систем социальной защиты в условиях современных вызовов
В Баку проходит международная конференция на тему "Адаптация систем социальной защиты в контексте вызовов современного мира".
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, конференция проводится при организационной поддержке Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов при содействии Государственного фонда социальной защиты населения Азербайджана.
В мероприятии принимают участие министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев и руководители учреждений социального обеспечения ряда стран.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре