В Туркменистане отметили День независимости Азербайджана

В посольстве Азербайджана в Туркменистане состоялся официальный приём, по случаю 28 мая - Дня независимости.

Как передает Day.Az, после исполнения государственных гимнов обеих стран посол Азербайджана в Туркменистане Гисмет Гезалов выступил с речью, в которой рассказал об историческом значении Азербайджанской Демократической Республики, основанной 107 лет назад, 28 мая 1918 года, как первого демократического государства на востоке.

Посол отметил, что эта республика, просуществовавшая всего 23 месяца, продемонстрировала миру решимость нашего народа добиться независимости. Гисмет Гезалов подчеркнул, что под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева Азербайджанская Республика, восстановившая свою независимость в 1991 году, достигла больших успехов в государственном строительстве, формировании демократических институтов и экономической системы, добилась глобальной интеграции в мировое сообщество. Посол заявил, что в настоящее время под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан движется вперёд по пути устойчивого развития и становится современным государством.

В своём выступлении Гисмет Гезалов также отметил, что сегодня Азербайджан активно участвует в реализации энергетических, транспортных и логистических проектов, которые играют важную роль в укреплении многостороннего сотрудничества на евразийском пространстве. Азербайджан стал ключевым игроком в глобальном сотрудничестве посредством стратегических энергетических коридоров, соединяющих Европу и Азию, международных, железнодорожных и транспортных сетей, зелёных коридоров и проектов по альтернативной передаче энергии. Посол добавил, что Азербайджан, осуществляя значительные изменения в своей энергетической политике, укрепляет свои позиции не только как экспортёр нефти и газа, но и как надёжный партнёр в области "зелёной" энергетики. Успешное проведение COP29 в Баку в 2024 году ещё больше укрепит лидирующие позиции Азербайджана в борьбе с изменением климата. В рамках COP29 Азербайджан приложил усилия по достижения общего понимания между развитыми и развивающимися странами, а также между странами Глобального Юга и Глобального Севера. В результате конференции был подписан ряд значимых исторических соглашений, в том числе Финансовая цель Баку.

В то же время в своём выступлении посол обратил внимание на новые реалии, сложившиеся в регионе в постконфликтный период после 44-дневной Отечественной войны 2020 года. Он отметил важность восстановительных и строительных работ, проводимых на освобожденных нами территориях, на борьбу с минной угрозой, а также на региональную мирную повестку дня. Гисмет Гозалов подчеркнул, что в результате Отечественной войны Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенные права в рамках международно признанных границ. Он также отметил важность восстановительных работ, проводимых на наших освобожденных территориях, необходимость масштабного возвращения граждан на них, а также на наличие минной угрозы. Посол отметил, что в настоящее время Азербайджан предпринимает инициативы по обеспечению мира на Южном Кавказе и предлагает Армении мирное соглашение, признающее территориальную целостность и границы обеих стран. Он отметил, что мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией продолжаются, и в настоящее время происходит процесс делимитации границы. Он также заявил, что с завершением конфликта в регионе появились новые перспективы для сотрудничества, особенно в области транспорта и связи и что эти возможности будут служить интересам не только Южного Кавказа, но и всего региона.

Коснувшись двусторонних отношений между Азербайджаном и Туркменистаном, посол подчеркнул, что политика мира и сотрудничества Азербайджана находит своё отражение и в его взаимодействии с братскими странами. Гисмет Гёзалов выделил особую значимость отношений между Азербайджаном и Туркменистаном, указав на их историческую, языковую, этническую и культурную общность, а также на общее происхождение. Посол отметил, что благодаря дальновидной политике руководства страны, отношения между Азербайджаном и Туркменистаном поднялись до уровня стратегического партнёрства, и в настоящее время сотрудничество успешно развивается в различных областях.

Гисмет Гезалов подчеркнул, что межпарламентские связи и диалог по линии министерств иностранных дел играют важную роль в укреплении отношений между нашими странами. Они активно развиваются в политической, экономической, транспортной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах в рамках Совместной межправительственной комиссии. Посол отметил, что обе страны предприняли совместные усилия по борьбе с изменением климата, особенно в рамках таких инициатив, как Глобальное обязательство по выбросом метану и внесли свой вклад в экологические проекты, несмотря на свои запасы нефти и газа.Он заявил, что двусторонний товарооборот в 2024 году составил около 384 миллионов долларов США. Это отражает динамичное развитие отношений и выражает надежду на его дальнейший рост в 2025 году.

Обращая внимание на объявление 2025 года "Годом Конституции и суверенитета" в Азербайджане и "Годом международного мира и доверия" в Туркменистане, Гисмет Гёзалов отметил, что эти решения демонстрируют непоколебимую приверженность обеих стран, принципам мира, стабильности и общему прогрессу. Было отмечено, что при решительной политической воли руководства обеих стран, отношения между нашими братскими народами, основанные на исторических связях, будут и далее углубляться, а совместные усилия, во имя мира и процветания в регионе, в мире, достигнут новых высот, и на прочном фундаменте Азербайджан и Туркменистан достигнут ещё больших успехов в будущем.

Выступая на мероприятии, заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Сопредседатель Совместной межправительственной комиссии Нокаргулу Атагулыев передал поздравления от Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и пожелал Азербайджану дальнейшего процветания и успехов.Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана подчеркнул, что диалог на высшем уровне между лидерами двух стран придал мощный импульс развитию отношений между нашими странами. Он также отметил, что братские отношения между нашими народами имеют под собой глубокие исторические корни, выразил удовлетворение тем, что сотрудничество между двумя государствами стремительно развивается в различных направлениях, включая политическую, экономическую и гуманитарную сферы.

Банкет продолжился музыкальным сопровождением, в котором прозвучала азербайджанская народная и композиторская музыка, в особенности произведения великого композитора Узеира Гаджибейли. На экране были показаны избранные сцены из оперетты "Аршин мал алан", которые позволили гостям ознакомиться с редкими образцами национального музыкального и театрального искусства.

Участникам мероприятия также были представлены национальные танцевальные номера, отражающие богатство фольклорного наследия Азербайджана.

На протяжении всего мероприятия на экране были представлены видеоматериалы, отражающие историю, культуру и современное развитие нашей страны. Гостям были предложены изысканные блюда азербайджанской кухни, а также сладости и национальные напитки.

В то же время. участникам были представлены материалы, освещающие историческое наследие, искусство, искусство ковроткачества и туристический потенциал нашей страны, национальные музыкальные инструменты, а также продукция бренда "Made in Azerbaijan". Во время церемонии, также были представлены баннеры, рекламирующие платформы "Made in Azerbaijan".

В мероприятии приняли участие главы и сотрудники иностранных дипломатических представительств, аккредитованных в Туркменистане, представители средств массовой информации, общественности, а также азербайджанцы, проживающие в Туркменистане.