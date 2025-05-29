В Кайсери прошёл День высокопоставленного наблюдателя в рамках учений Erciyes – 2025 - ФОТО
В ходе учений Erciyes - 2025 в городе Кайсери Турецкой Республики прошел День высокопоставленного наблюдателя.
Об этом Day.Az сообщили в Минобороны Азербайджана.
Отмечается, что в мероприятии принимали участие командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Турецкой Республики генерал армии Сельчук Байрактароглу, командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-майор Кянан Сеидов, а также военные представители аппарата военного атташе Азербайджанской Республики в Турецкой Республике и других государств-участников.
"Сначала гостям была предоставлена информация об общем ходе учений, целях поставленных задач и последовательности их выполнения.
На учебном полигоне участниками учений Erciyes - 2025 были практически отработаны различные эпизоды.
Военнослужащие Отдельной общевойскового армии, представляющие нашу страну на учениях, продемонстрировали высокий профессионализм.
В завершение гостям были представлены произведённые в Турецкой Республике вооружение, боеприпасы, обеспечение и различные беспилотные летательные аппараты, было подробно рассказано об их тактико-технических характеристиках и возможностях", - говорится в сообщении ведомства.
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