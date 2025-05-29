Углубление связей Азербайджана, Турции и Пакистана в будущем усилит их влияние в регионе

Азербайджан, Турция и Пакистан - это братские государства, чьи отношения являются одними из самых крепких и стратегически значимых в регионе. Общая история, культурные и религиозные корни, а также братское отношение друг к другу служат прочной основой для сотрудничества в политической, экономической, военной и дипломатической сферах.

Как передает Day.Az, об этом заявил Trend политолог Азер Гараев.

"В последнее время регулярные встречи лидеров показывают, что братские отношения находятся на самом высоком уровне, и все три стороны заинтересованы в их дальнейшем укреплении.

Азербайджан, Турция и Пакистан создали трёхстороннюю платформу сотрудничества, которая играет важную роль в обеспечении стабильности и безопасности в регионе, а также в развитии взаимных экономических и военных связей. Эти государства, опираясь на общие исторические корни, занимают схожие политические позиции и поддерживают друг друга в международных вопросах.

Эта стратегическая близость рассматривается на международной арене как образцовая модель сотрудничества. Трёхсторонняя встреча в Лачине и выступления лидеров вновь подтвердили важность единства и взаимной поддержки. На встрече было подчеркнуто, что приоритетом остаётся дальнейшее развитие взаимного сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном во всех сферах - политической, экономической, инвестиционной и оборонной", - отметил политолог.

А.Гараев напомнил слова из выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева на вчерашнем Саммите с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом в Лачине: "Азербайджан, Турция и Пакистан всегда были за суверенитет, территориальную целостность и справедливость. Мы еще раз выражаем признательность за политическую и моральную поддержку, оказанную Турцией и Пакистаном нашей стране с первых дней 44-дневной Отечественной войны в 2020 году. Азербайджан также, в свою очередь, всегда был рядом с Турцией и Пакистаном".

На саммите глава государства также отметил, что Азербайджан вложил 20 миллиардов долларов США в экономику Турции и на первоначальном этапе готов инвестировать в экономику Пакистана 2 миллиарда долларов США и в настоящее время ведется работа по конкретным инвестиционным проектам.

Политолог подчеркнул, что все три страны выступают за открытие и развитие этого сотрудничества до новых горизонтов и продолжают активно работать в этом направлении.

По его словам, в последние годы Турция превращается из региональной державы в глобальную.

"Растущий международный авторитет Турции и достигнутые успехи, безусловно, положительно влияют и на Азербайджан. Турция является важным игроком как в рамках НАТО, так и в региональных организациях. Отношения Турции с Азербайджаном - это не только стратегическое сотрудничество, но и братские связи. Турция активно поддерживает восстановительные работы в Карабахском регионе Азербайджана, реализует там инфраструктурные проекты и расширяет военно-техническое сотрудничество.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Лачин и принял участие в открытии нового аэропорта, что демонстрирует высокий уровень дружбы и сотрудничества между странами. Напомню, что Реджеп Тайип Эрдоган ранее также участвовал в открытии аэропортов в Физули и Зангилане. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что отношения между лидерами двух стран находятся на самом высоком уровне.

Как заявил в своем выступлении Реджеп Тайип Эрдоган, Азербайджан, Турция и Пакистан - три братские страны, отношения которых основаны на взаимной любви, уважении и доверии, питаемые единым культурным климатом и разделяющие общие идеалы.

"Наши отношения развиваются на основе принципов взаимного уважения. Общая численность населения наших стран составляет приблизительно 350 миллионов человек, а совокупный объем ВВП - 1,5 триллиона долларов. Сегодня мы предпринимаем новые шаги в направлении еще большего укрепления экономических связей. Хочу особо отметить, что Анкара поддерживает каждый шаг на пути превращения единства Турции, Азербайджана и Пакистана в стратегическое партнерство. Процессы, происходящие в регионе, вновь подчеркивают важность солидарности наших государств", - отметил, в частности, Р.Т.Эрдоган.

Для дальнейшего продвижения трёхстороннего сотрудничества эти отношения должны постоянно углубляться, а количество совместных проектов - увеличиваться. Такая близость и братство трёх стран - огромная сила. Будущее развитие Азербайджана, Турции и Пакистана, их политическая поддержка друг друга, рост инвестиций и укрепление связей в других направлениях сделают эти три страны в будущем ещё более влиятельными игроками во всём регионе",- также отметил политолог.

Что касается Пакистана, А.Гараев отметил, что эта страна укрепила свои позиции в регионе как ядерная держава.

"Это играет важную роль в региональной политике Пакистана. Поддержка Пакистана Азербайджана проявилась как в политической, экономической, так и в военной сферах. Азербайджан, в свою очередь, поддерживал Пакистан во всех вопросах и занимал с ним солидарную позицию. В недавнем прошлом, даже в коротком конфликте между Пакистаном и Индией, Азербайджан продемонстрировал свою твердую позицию, еще раз доказал свою поддержку Пакистану, в его справедливой борьбе.

Визит Шахбаза Шарифа в Лачин, участие в трехсторонней встрече, естественно, еще раз показали, что эти отношения находятся на самом высоком уровне. Совместные шаги трех стран выступают гарантом мира и развития в регионе.

"В последнее время эти исторические отношения еще больше укрепились, поскольку мы поддерживали друг друга, будь то в вопросе Карабаха, Кашмира или Северного Кипра.

Наша сила - в нашей солидарности и взаимном уважении. Это вполне естественно, ведь наши народы тоже горячо поддерживают нас, о чем свидетельствуют проявления любви и привязанности как в Турции, так и в Азербайджане. Нас не мог не восхитить энтузиазм простых граждан. Я говорю о недавном конфликте между Пакистаном и Индией, которая не только не смогла представить никаких убедительных доказательств против Пакистана, но и отвергла наше искреннее предложение о нейтральном, прозрачном расследовании инцидента в Пахалгаме любым международным органом",- отметил, в частности, Ш.Шариф.

Как видно из слов премьер-министра, а также как мы наблюдаем в повседневной жизни, братские отношения между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном укрепляются не только на политическом уровне, но и среди народов. Тёплое, искреннее отношение народов друг к другу как к братьям и друзьям, безусловно, вносит бесценный вклад в развитие этих отношений",- подчеркнул А.Гараев.

Политолог отметил, что двусторонние отношения между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном уже интегрируются в Трехстороннюю платформу.

"Эта модель отражает новый этап взаимовыгодного сотрудничества между странами, стратегического единства и региональной интеграции. Трёхсторонние встречи являются как символическим, так и практическим проявлением этой платформы. Через данную платформу реализуется расширение экономических проектов в регионе, инвестиционных возможностей, укрепление военно-технического сотрудничества и углубление дипломатической координации. Президент Азербайджана Ильхам Алиев пользуется большим уважением и доверием со стороны лидеров Турции и Пакистана, что является важным фактором в укреплении сотрудничества между тремя странами.

Личные отношения между лидерами являются выражением взаимного доверия и политической воли. Благодаря этим отношениям в регионе успешно реализуются новые проекты и инициативы. Фактор Президента Ильхама Алиева и его проводимая стратегическая политика способствуют дальнейшему укреплению поддержки Азербайджана со стороны Турции и Пакистана. Очевидно, что Азербайджан-Турция-Пакистан в будущем ещё больше расширят сферы сотрудничества. Планируются новые проекты в таких ключевых направлениях, как энергетика, транспорт, инвестиции и военная сфера. Прочные братские отношения и стратегическое партнёрство между этими тремя странами играют и будут играть ведущую роль в обеспечении региональной стабильности и безопасности",- добавил он.