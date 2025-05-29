Настоящая история Еревана, закатанная в асфальт

Автор: Лейла Таривердиева

Сегодня очередная годовщина передачи азербайджанского города Иреван Армении. Произошло это 29 мая 1918 года. Решение, принятое правительством АДР, было политически неверным, но у руководства провозглашенной днем ранее молодой республики было мало вариантов сопротивляться державам. Если такие варианты вообще были.

Внешние акторы спешно склеивали из оторванных от Азербайджана и Грузии территорий Армению. Впервые в этом регионе создавалось государство для армян, и этому образованию требовался город под столицу. Хотя после нескольких волн геноцида и депортации, азербайджанцы на территории современной Армении остались в меньшинстве, тем не менее, Иреван все еще был городом с азербайджанским большинством и являлся частью Азербайджана. Страны Антанты пригрозили АДР не признать республику, если та не поделится территориями с армянами. И на следующий день после образования Азербайджанской Демократической Республики Иреван отошел к армянской стороне.

Интересный нюанс обнаружил в документах того периода азербайджанский юрист и дипломат, профессор Намик Алиев. Ранее в интервью Day.Az он рассказал, что с правовой точки зрения Иреван все еще принадлежит Азербайджану. По его словам, вынесенное 28 мая 1918 года Армянским национальным советом решение о создании "на территории российской Армении независимой Республики Армения в составе территорий бывших Эриванской губернии и Карсской области Российской империи" делает передачу Иревана под столицу Армении юридически неправомочным актом. Это решение было принято до того, как 29 мая свой вердикт о передаче армянам столицы Иреванского ханства огласил Азербайджанский Национальный Совет.

Но это еще не все. Намик Алиев подчеркнул, что само решение Азербайджанского Национального Совета (Протокол № 3 от 29 мая 1918 года) является априори недействительным. "Принималось оно, во-первых, под сильным давлением западных стран, в присутствии на этих территориях армянских бандитских формирований, устроивших там тотальный террор в отношении неармянского населения. А, во-вторых, сам документ свидетельствует, что голосование о передаче Иревана армянам было либо сфальсифицировано, либо принято с нарушениями. Достаточно взглянуть на цифры. В заседании приняло участие лишь 18 членов Совета из 28-ми, что составляет менее 65 процентов, т.е. менее двух третей, обязательных при вынесении судьбоносных решений. Из 18 голосуют "за" 16 членов Совета, что и того меньше. И, наконец, самое главное: при 18 присутствующих, согласно Протоколу в голосовании приняло участие 20 членов Совета. Интересная арифметика, не так ли?" - заметил юрист-международник.

Все это, считает профессор Алиев, делает данный документ юридически ничтожным, и у Азербайджанской Республики есть все основания признать захват и последующее владение Армянской Республикой столицей Иреванского ханства городом Иреван незаконным.

Конечно же, Баку не будет предпринимать таких шагов, и концепция Западного Азербайджана не предусматривает возвращения изгнанных азербайджанцев в нынешний Ереван. В этой концепции речь идет о возвращении беженцев в Западный Зангезур, и юридическая неправомерность владения Иреваном может армянскую сторону не беспокоить. Но соседям следует не забывать, на чьих землях они живут.

Возьмем хотя бы центр Еревана. В Армении каждый раз оказываются в тупике, когда сталкиваются с вопросом, почему в этом городе нет никаких свидетельств истории "старше Рима". Нет никаких памятников древности, есть только построенные не так давно церкви и жилые дома, которым максимум лет по 150, не больше. Ответить на этот вопрос соседям сложно, да они никогда и не задумывались об этом.

Исторический, азербайджанский Иреван был в прямом смысле слова закатан в асфальт по генплану, разработанному в 1924 году архитектором Таманяном. Его "солнечный город" был создан на руинах истинного Еревана, оставшихся под площадями, фонтанами, административными зданиями и проспектами. Но вандалы, видимо, очень торопились и провели фальсификацию некачественно, из-за чего в последние годы асфальт начал местами проседать, и то тут, то там из-под земли появлялись остатки старинных построек. Помнится, в 2003 году во время ремонтных работ на площади Республики рабочие наткнулись на остатки средневековых построек. Сюда радостно набежали археологи, но смогли покопать только 12 дней, пока власти не поняли, что происходит. Работы были немедленно свернуты. Место раскопа было залито бетоном и покрыто асфальтом. Чтобы как-то скорректировать ситуацию, археологи заявили, что обнаружены останки города 17-го века, "повторяющего архитектуру древнего армянского государства Урарту". Это, конечно же, была полная чушь. Приближенной к реальности была только датировка, потому что настоящему Еревану всего 500 лет.

Пашинян в подобной ситуации повел себя иначе. Когда историческая правда в очередной раз попыталась прорваться сквозь асфальт и бетон, в январе 2020 года премьер-министр Армении объявил о начале работ по открытию исторического слоя, расположенного под площадью Республики, и его превращению в музей. "В результате площадь Республики станет большей достопримечательностью", - сказал с энтузиазмом армянский премьер, сообщив, что обсуждает со специалистами возможности восстановления старого города.

В отличие от масс, которые действительно не знают, что всю свою жизнь топчут реальную историю столицы, специалисты по фальсификациям забеспокоились и стали убеждать премьера оставить это дело. И это беспокойство было вполне оправданным, ведь под улицами и площадями Еревана находился настоящий старый Иреван, город азербайджанских тюрок-мусульман. Грандиозные планы Пашиняна не осуществились И потому, что ему объяснили их опасность, и главное - потому что вскоре Армении стало уже не до раскопок.

Предшественники Пашиняна делали попытки создать искусственный "исторический центр". Особенно эти обсуждения активизировались в преддверии надуманного "2800-летия" Еревана. Городу почти три тысячи лет, а никаких доказательств этому нет. Это же скандал. Надуманная датировка благодаря лоббированию армянских интересов в зарубежных научных центрах была принята без доказательств. Эребуни, расположенный вдали от Еревана и объявленный его историческим предшественником, стал грандиозной армянской фальшивкой. Древние руины не только были объявлены "историческим Ереваном", но и нагло достроены (!!!). И что следует подчеркнуть - обо всем этом в зарубежных научных центрах всегда знали и закрывали на это глаза. И это еще более отвратительный факт, чем даже сама фальсификация армянской стороной древнего урартийского городища, к Армении и армянам никакого отношения не имеющего.

Осуществить задуманное предшественникам Пашиняна не удалось. Во-первых, это безумие требовало гигантских вложений, а, во-вторых, никакие деньги не помогли бы Армении доказать свою мнимую древность. Поэтому о проекте тихо забыли. Стоит ли тратиться, если в мировой историографии армянские фальшивки уже приняты.

Уже 107 лет как азербайджанский город Иреван является столицей Армении. Очень печально, что сохранился он только на фотографиях...