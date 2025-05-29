ГНФАР инвестировал десятки миллионов в газопроводы ADNOC

Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (SOFAZ) и базирующаяся в Абу-Даби глобальная инвестиционная компания Lunate Capital объявили о вложении SOFAZ $50 миллионов в компанию ADNOC Gas Pipeline Assets LLC (AGPA) через специализированный инвестиционный фонд под управлением Lunate, сообщает Day.Az со ссылкой на SOFAZ.

Как сообщается, эта инвестиция соответствует стратегии SOFAZ по диверсификации своего портфеля за счёт устойчивых и доходных инфраструктурных активов, а также демонстрирует стремление фонда к расширению экономического взаимодействия с государствами Персидского залива. Сделка опирается на экспертные знания и инвестиционные возможности Lunate, позволяющие предлагать своим клиентам привлекательные возможности на частных рынках.

Компания AGPA владеет правами пользования одним из ключевых энергетических объектов ОАЭ, обеспечивая надежную и эффективную транспортировку природного газа по всей стране. Инфраструктура газопровода функционирует на основании долгосрочного соглашения между AGPA и государственной компанией ADNOC, что гарантирует устойчивый денежный поток, подкрепленный обязательствами по объёмам. AGPA демонстрирует стабильную операционную деятельность и предсказуемый доход даже в условиях глобальной волатильности на энергетических рынках.

Газотранспортная сеть AGPA протяжённостью 982 километра включает 38 трубопроводов, из которых 12 предназначены для продаж газа, 15 - для закачки газа, и 11 - для транспортировки сжиженного природного газа.