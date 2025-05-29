В США заявили о нехватке специалистов в этих областях

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы больше американцев учились на электриков и сантехников, а не в Гарварде.

Как передает Day.Az, об этом в интервью телеканалу Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, Трамп заинтересован в том, чтобы направлять деньги налогоплательщиков в профтехучилища, программы и государственные колледжи.

Ранее мы сообщали, что США планируют аннулировать визы студентов из Китая.