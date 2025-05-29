https://news.day.az/world/1756638.html В США заявили о нехватке специалистов в этих областях Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы больше американцев учились на электриков и сантехников, а не в Гарварде. Как передает Day.Az, об этом в интервью телеканалу Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
В США заявили о нехватке специалистов в этих областях
Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы больше американцев учились на электриков и сантехников, а не в Гарварде.
Как передает Day.Az, об этом в интервью телеканалу Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
По ее словам, Трамп заинтересован в том, чтобы направлять деньги налогоплательщиков в профтехучилища, программы и государственные колледжи.
Ранее мы сообщали, что США планируют аннулировать визы студентов из Китая.
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