США планируют аннулировать визы студентов из Китая

США начнут аннулировать визы китайским студентам.

Как передает Day.Az, об этом заявил Госсекретарь США Марко Рубио в соцсети Х.

"США начнут аннулировать визы китайским студентам, в том числе тем, кто связан с Коммунистической партией Китая или обучается по ключевым специальностям", - написал он.

Рубио добавил, что США изменит визовые требования для заявителей из КНР, включая Гонконг. Нововведения помогут проводить более тщательную проверку при выдаче виз.

Сообщалось также, что администрация США хочет лишить Китай доступа к ПО для создания полупроводников.