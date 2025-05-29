Азербайджан поднялся в мировых рейтингах цифрового правительства и кибербезопасности

По официальным данным за 2024 год Азербайджан занимает 74-е место в мировом индексе развития цифрового правительства и 9-е - в региональном.

Об этом заявил директор Центра цифровых инноваций Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения DOST Кянан Акперов на международной конференции "Гармонизация систем социальной защиты в контексте вызовов современного мира", сообщает Day.Az.

Он отметил, что в индексе кибербезопасности Азербайджан также добился заметного прогресса, поднявшись с 93-го на 76-е место.

"Эти достижения стали результатом масштабных реформ в сфере цифровизации, проводимых в стране. Одной из ключевых движущих сил этих преобразований является Министерство труда и социальной защиты населения. Именно в этом направлении были разработаны и приняты такие документы, как "Концепция цифрового развития", "Стратегия кибербезопасности" и ряд других нормативных актов, реализация которых запланирована в ближайшее время", - добавил К.Акперов.