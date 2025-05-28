https://news.day.az/officialchronicle/1756386.html Завершился визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан - ФОТО 28 мая завершился визит Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Главу Турецкого государства провожал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Завершился визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан - ФОТО
28 мая завершился визит Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Главу Турецкого государства провожал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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