Завершился визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан

28 мая завершился визит Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Главу Турецкого государства провожал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.