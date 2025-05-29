В России горит армянский рынок

Масштабный пожар произошел в подмосковном Солнечногорске. Возгорание началось на территории строительного магазина, а затем пламя распространилось на близлежащий рынок под названием "Армения Маркет".

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Сообщается, что здание магазина, ставшее эпицентром пожара, полностью сгорело. Для ликвидации пожара было задействовано свыше 30 сотрудников МЧС и десяток единиц специализированной техники.