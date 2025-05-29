https://news.day.az/world/1756402.html В России горит армянский рынок - ВИДЕО Масштабный пожар произошел в подмосковном Солнечногорске. Возгорание началось на территории строительного магазина, а затем пламя распространилось на близлежащий рынок под названием "Армения Маркет". Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Сообщается, что здание магазина, ставшее эпицентром пожара, полностью сгорело.
В России горит армянский рынок - ВИДЕО
Масштабный пожар произошел в подмосковном Солнечногорске. Возгорание началось на территории строительного магазина, а затем пламя распространилось на близлежащий рынок под названием "Армения Маркет".
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сообщается, что здание магазина, ставшее эпицентром пожара, полностью сгорело. Для ликвидации пожара было задействовано свыше 30 сотрудников МЧС и десяток единиц специализированной техники.
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