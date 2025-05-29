Пользователи Instagram жалуются на перегрев и быструю разрядку смартфонов

В приложении Instagram для Android выявили проблему, приводившую к ускоренному расходу заряда батареи смартфонов. Об этом рассказал менеджер сообщества Google Адиль Шейх, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ошибку, приводившую к повышенному энергопотреблению, отмечали владельцы различных устройств, в том числе Samsung Galaxy S24, Google Pixel 9 Pro и Galaxy A35. Пользователи Reddit сообщали, что Instagram за 54 минуты расходует 12% заряда, тогда как WhatsApp за аналогичный период - всего 2%.

Некоторые пользователи пытались решить проблему, устанавливая предыдущие версии приложения, однако это приводило к перегреву устройства. Более эффективным способом увеличения времени автономной работы стал переход на Instagram Lite.

По словам Шейха, проблема была решена в приложении под версией 382.0.0.49.84, которая уже доступна в Google Play Store.

Случаи, когда приложения после обновления нарушают работу устройства, не новы. Например, в 2025 году с подобным сталкивались пользователи Telegram на iPhone - использование мессенджера приводило к перегреву и ускоренному разряду устройств.