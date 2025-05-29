https://news.day.az/sport/1756407.html Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по мини-футболу в Баку В столице Азербайджана продолжается чемпионат мира по мини-футболу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в среду состоялись заключительные матчи 1/8 финала, по итогам которых стали известны все участники четвертьфинальной стадии. Результаты матчей дня: Черногория - Польша - 1:0 Босния и Герцеговина - Таиланд - 3:1
Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по мини-футболу в Баку
В столице Азербайджана продолжается чемпионат мира по мини-футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в среду состоялись заключительные матчи 1/8 финала, по итогам которых стали известны все участники четвертьфинальной стадии.
Результаты матчей дня:
Черногория - Польша - 1:0
Босния и Герцеговина - Таиланд - 3:1
Чехия - Израиль - 4:1
Сербия - Грузия - 3:2
Таким образом, в 1/4 финала сыграют:
Черногория - Чехия
Босния и Герцеговина - Сербия
Ранее стали известны еще две четвертьфинальные пары: Англия - Азербайджан и Венгрия - Мавритания.
Четвертьфинальные матчи стартуют 29 мая.
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