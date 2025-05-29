https://news.day.az/sport/1756407.html

Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по мини-футболу в Баку

В столице Азербайджана продолжается чемпионат мира по мини-футболу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в среду состоялись заключительные матчи 1/8 финала, по итогам которых стали известны все участники четвертьфинальной стадии. Результаты матчей дня: Черногория - Польша - 1:0 Босния и Герцеговина - Таиланд - 3:1