Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по мини-футболу в Баку

В столице Азербайджана продолжается чемпионат мира по мини-футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в среду состоялись заключительные матчи 1/8 финала, по итогам которых стали известны все участники четвертьфинальной стадии.

Результаты матчей дня:

Черногория - Польша - 1:0

Босния и Герцеговина - Таиланд - 3:1

Чехия - Израиль - 4:1

Сербия - Грузия - 3:2

Таким образом, в 1/4 финала сыграют:

Черногория - Чехия

Босния и Герцеговина - Сербия

Ранее стали известны еще две четвертьфинальные пары: Англия - Азербайджан и Венгрия - Мавритания.

Четвертьфинальные матчи стартуют 29 мая.