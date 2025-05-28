Скандал с пощечиной Макрону получил продолжение

СМИ раскопали новые подробности скандального инцидента с пощёчиной, которую Брижит отвесила своему супругу - президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Как Как передает Day.Az, издание New York Post обратилось к специалисту по чтению по губам, чтобы расшифровать, о чём именно переговаривались Эммануэль и Брижит в тот момент.

Жена президента Франции Эммануэля Макрона произнесла едкую реплику из четырех слов всего через несколько минут после того, как толкнула его в лицо, как показал читатель по губам.

"Когда дверь самолета открывается, президент Макрон поворачивается к Брижит. В неожиданный момент дает ему посчечину", - рассказал The Express читатель по губам.

После того, как дверь открылась и Макрон заметил, что на него направлены камеры, он сказал "Привет", прежде чем поднять руку.

"Затем Эммануэль подходит ближе к Брижит, прежде чем взять себя в руки и перейти на другую сторону. Через несколько мгновений он подает ей знак следовать за ним, говоря: "Пошли"", - сказал читатель по губам.

Отмечается, что Макрон благодарит пилота и машет камерам, пытаясь восстановить публичное унижение:

"На трапе все снова становится ледяным. Он предлагает руку; она игнорирует ее, предпочитая вместо этого держаться за перила. Проходя мимо, она, кажется, бормочет: "Dégage, espèce de loser", что переводится на английский как "Отойди от меня, жалкий неудачник".

Спустя несколько мгновений чтец по губам утверждает, что Макрон сказал: "Essayons, s'il te plaît", что переводится как "Давайте попробуем, пожалуйста?".

Затем она отвечает: "Non".

"Его заключительное выражение и фраза, прочитанная по губам как "Je vois", что переводится на английский как "Я вижу", говорят сами за себя", - продолжил чтец по губам.