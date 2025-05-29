29 мая около 11:30 в службу скорой помощи поступил вызов из Университета "Хазар" в Низаминском районе Баку.

Об этом в ответ на запрос Day.Az сообщили в TƏBİB.

"По адресу выехала бригада скорой помощи, которая оказала первую помощь на месте мужчине 2005 г.р. и госпитализировала его в Сабунчинский медцентр.

Мужчине, у которого была диагностирована колотая рана в области поясницы и резаная рана левой руки, была оказана медицинская помощь и он был переведен в операционный блок. В настоящее время пациенту проводится хирургическая операция, его состояние оценивается как тяжелое", - говорится в информации.

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13:01

В Баку студент получил ножевое ранение.

Как сообщила Day.Az сотрудница пресс-службы МВД, лейтенант полиции Луму Исрафилли, в полицию поступила информация о причинении ножевого ранения 20-летнему парню на территории Низаминского района.

По ее словам, подозреваемый в совершении преступления - его ровесник Ф. Алиев был задержан сотрудниками полиции. Ведется расследование.

Отметим, инцидент произошел в университете "Хазар". Ф.Алиев также является студентом.